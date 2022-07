Selon l’agence de presse officielle KCNA, les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés lorsque certains patients ont touché des « choses étrangères » près de la frontière du Sud. Il s'agit en effet de la conclusion issue de la première enquête nord-coréenne sur le Covid-19. Aussi, les dirigeants ont-ils ordonné de « traiter avec vigilance les choses venant du vent et d'autres phénomènes climatiques et des ballons dans les zones le long de la ligne de démarcation et des frontières ».

La Corée du Nord n'a pas formellement accusé sa voisine du Sud. Ces lieux sont quand-même connus pour recevoir des ballons du Sud lancés par des transfuges et des militants nord-coréens. « On sait qu'un soldat de 18 ans, nommé Kim, et une jardinière d'enfants de 5 ans, nommée Wi, sont entrés en contact avec des choses dans une colline autour des casernes et des quartiers résidentiels d'Ipho-ri au début du mois d'avril », annonce l’agence de presse officielle KCNA.

Confinement général

Notons que pendant longtemps, la Corée du Nord a annoncé être épargnée de la pandémie. L’apparition des premiers cas confirmés à induit un confinement dans tout le pays. Selon le média nord-coréen KCNA, le président a exhorté le 12 mai « toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d'habitation les unes des autres ». Le nombre de patients souffrant de fièvre s’élevait à 4,74 millions à la fin du mois d’avril.