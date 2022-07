La crise ukrainienne serait-elle en train de faire voler en éclat l’union en Europe ? Tout porte à croire que oui. En effet, alors que la Commission d’un plan européen a annoncé la réduction de 15 % de la consommation de gaz d’ici mars 2023, la Hongrie prend le contre-pied de cette décision. Dans ce contexte de tension entre l’Europe et la Russie, le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto a effectué un déplacement à Moscou.

L’objectif est de « confirmer l'achat de "700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel en plus des quantités déjà prévues dans les contrats de long terme » selon la publication de la formation politique Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban sur Facebook. Les deux ministres des affaires étrangères ont animé une conférence de presse à l’issue de cette visite.

Le Portugal et l'Espagne opposés au plan de l'UE

« J'apprécie réellement nos relations. Nos discussions aujourd'hui ont confirmé leur nature durable et stratégique. Et nous allons les développer de toutes les façons possibles », a déclaré le patron de la diplomatie russe. Avant cet acte de la Hongrie, les pays tels que le Portugal et l’Espagne ont formellement martelé leur opposition au plan proposé par l’exécutif européen. Selon le Portugal, le plan européen est disproportionné et pourrait impacter négativement son économie.