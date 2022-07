La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (Cstb) conduite par son secrétaire général, Nagnini Kassa Mampo a tenu une session extraordinaire à la Bourse du travail de Cotonou. Une séance qui a permis au bureau exécutif de ce central syndical d’évaluer leur plan d’action annuel (Pta) 2022. Avancer sans jeter de coups d’œil dans le rétroviseur ne conduit pas à bon port. C’est fort de cela que le bureau national de la confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) ayant à sa tête Nagnini Kassa Mampo a pris une pause afin de réfléchir sur le syndicat.

Placé sous le thème « Travailleurs, poursuivez et renforcez vos luttes pour la satisfaction de vos revendications contre la faim, la vie chère et l’insécurité », les dirigeants de cette centrale syndicale ont mené des échanges lors de leur session extraordinaire. Ces derniers, après analyse, ont reconnu que malgré leurs démarches, les conditions de vie et de travail des Béninois continuent de s’aggraver. Une situation qui interpelle. « Les conditions de vie des travailleurs ne font que s’aggraver de jour en jour et il urge de se réunir pour évaluer le plan de travail annuel que les membres se sont donnés pour cette année 2022, afin de pouvoir mieux orienter la lutte pour obtenir satisfaction », a affirmé Kassa Mampo. Selon lui, cette assise permettra de connaître le niveau d’exécution du plan de travail annuel (PTA) que les membres se sont donnés, histoire de prendre des résolutions pour sa poursuite conséquente tout en visant l’objectif général qui est de renforcer l’organisation dans tous ses compartiments en vue d’aider les travailleurs du Bénin à lutter et à obtenir satisfaction de leurs revendications.

Car, il pense que le gouvernement ne prend aucune mesure pour soulager les peines des travailleurs et des peuples du Bénin. « La faim, la vie chère et l’insécurité, ne font que prendre de l’ampleur dans le pays », justifie le secrétaire général Kassa Mampo. Ainsi, sur l’appel de leur secrétaire général à réfléchir sur des mobilisations intensives dans la lutte pour la satisfaction des revendications, les membres du bureau exécutif national de la Cstb ont pris de nouvelles résolutions pour la poursuite de la lutte syndicale en vue de l’amélioration totale des conditions de vie et de travail du peuple béninois.