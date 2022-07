Accusé de cybercriminalité par le FBI, un jeune Français de 21 ans a été mis aux arrêts au Maroc. Selon les informations rapportées par le média français L’OBS sur cette situation, il serait à l’origine avec d’autres personnes du vol de près de 200 millions de données sur internet. Il appartiendrait au groupe de hackers des ShinyHunters. Il aurait réussi à s’introduire avec l’aide de ses complices dans les systèmes informatiques dans le monde entier, dont les États-Unis.

Les entreprises inscrites sur la liste de leurs victimes sont entre autres Microsoft ou encore Tokopedia. Alors que les Etats-Unis réclament l’extradition du mis en cause, l’avocat de ce dernier contexte et demande qu’il soit jugé en France. L’accusé quant à elle nie sur toute la ligne les faits qui lui sont reprochés et évoquent une usurpation d’identité.

Il risque 116 ans de prison

« Nous sollicitons que des poursuites soient engagées en France concernant les faits reprochés et l’émission d’une demande d’extradition à son encontre. On ne recherche pas l’impunité, nous demandons seulement à être jugés là où nous pouvons nous défendre », indique Philippe Ohayon sur les faits. Notons qu’en France le mis en cause s’expose à une peine de cinq ans d’emprisonnement alors qu’aux États-Unis, il risque 116 ans. Pour l’heure, les autorités françaises ont été saisies afin que le jugement soit prononcé dans son pays d’origine.