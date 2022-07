La démission de Joseph Djogbénou de son poste de président de la Cour constitutionnelle, ne laisse pas de marbre le président du Mouvement Populaire de libération (MPL). Expérience Tébé, fait d’abord remarquer que c'est une première au Bénin, puis s'interroge sur la portée de cet acte et de ce qu'il pourrait cacher, surtout, à quelques mois des législatives de 2023. "Le branlebas et la forte communication autour de cette démission nous amènent à nous demander si le pouvoir ne prépare pas psychologiquement le peuple; ne cherche pas à nous préparer à avaler une autre couleuvre dans le genre des Législatives controversées et exclusives de 2019 ?" s'interroge l'opposant.

Pour permettre aux deux blocs de continuer par contrôler le parlement?

Le successeur de Sabi Sira Korogoné à la tête du MPL va plus loin poursuivre son questionnement au sujet de cette démission. En effet, il se demande s'il ne s'agit pas d'une " stratégie politique pour permettre aux blocs du chef de l'Etat de continuer à contrôler l'Assemblée nationale en nous endormant, d'autant que lui (Djogbénou) à la Cour constitutionnelle, nous savions les dés pipés et le pouvoir veut détourner l'attention du peuple, notre attention, en pensant ôter nos soupçons sur la neutralité de l'institution".

"Cette manœuvre, montre aussi combien les prochaines Législatives sont préoccupantes pour le pouvoir "

Il a néanmoins indiqué que son parti observait ces faits et marquent le pouvoir "de très près dans ses stratégies qui cette fois-ci comme en 2019 et en 2020, n'auront pas l'effet de surprise sur nous". Le leader du MPL pense que toute l'opposition doit avoir le même comportement parce que "cette manœuvre, montre aussi combien les prochaines Législatives sont préoccupantes pour le pouvoir de la Rupture". L'opposition doit donc évoluer dans une "union sacrée, une harmonisation de stratégies et surtout donner priorité aux intérêts de ce peuple pris dans un étau, qu'aux individualités égoïstes partisanes" souhaite Expérience Tébé.