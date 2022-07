Il ya une semaine, les USA avertissaient d'un achat imminent de drones iraniens par la Russie. Le pays qui a dû faire face à l'utilisation de drones turcs par l'Ukraine veut rattraper son retard chez un autre fabricant reconnu de drones: l'Iran. «Nos renseignements indiquent que le gouvernement iranien s’apprête à livrer à la Russie jusqu’à plusieurs centaines de drones, dont des appareils de combat, dans un délai très court... l’Iran se prépare à former les forces russes au maniement de ces drones et les premières séances de formation devaient débuter dès début juillet», avait affirmé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

Revenant sur la question ce lundi lors d'un point de presse le porte-parole du département d'État, Ned Price a été on ne peut plus clair. Des sanctions seront infligées à l'Iran si le projet de livraisons de drones à la Russie aboutissait. "Nous avons déjà exprimé nos préoccupations par le transfert des technologies de drones par l'Iran. Nous continuerons de suivre la situation. Toutes nos sanctions restent en vigueur. Toute opération pareille entraînera certaines sanctions [...] et, probablement, des sanctions d'autres pays" a-t-il prévenu.

La Maison-Blanche avait elle-même confirmé la nouvelle après les déclarations de Jake Sullivan donnant un peu plus de détails. La Maison-Blanche a révélé que des responsables russes se sont rendus à plusieurs reprises (au moins 2 fois) en Iran dans les dernières semaines plus précisément le 8 juin et le 15 juillet.