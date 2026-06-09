Mondial 2026 : La FSF sort du silence sur le contrôle des Lions aux USA

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié lundi 9 juin 2026 un communiqué officiel pour expliquer une vidéo diffusée massivement sur les réseaux sociaux, montrant des joueurs et membres du staff des Lions de la Téranga soumis à un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport américain.

Une procédure logistique encadrée, non un incident

Selon la FSF, les images ne montrent pas un contrôle à l’arrivée à San Antonio, comme certains internautes l’avaient affirmé, mais une procédure effectuée dimanche 7 juin au départ de l’aéroport de Raleigh, en Caroline du Nord, avant l’embarquement sur un vol privé à destination du Texas.

La délégation sénégalaise avait quitté son hôtel de Raleigh en bus pour rejoindre directement le tarmac, contournant ainsi les terminaux et salles d’embarquement classiques. Les contrôles de sécurité et de police ont été réalisés au pied de l’appareil, une organisation destinée à réduire les délais de déplacement et à fluidifier l’embarquement.

La FSF précise que la procédure s’est déroulée « dans le respect des règles de sûreté aéroportuaire en vigueur » et qu’aucun incident n’a été signalé. Le vol s’est achevé normalement, l’ensemble de la délégation arrivant à San Antonio sans difficulté.

Une préparation au Mondial qui s’accélère

Cette mise au point intervient alors que le Sénégal dispute ce soir, toujours à San Antonio, son deuxième match de préparation à la Coupe du Monde 2026 face à l’Arabie Saoudite. Les Lions avaient déjà joué un premier match amical sur sol américain dans le cadre de ce stage de préparation.

L’entrée en lice officielle du Sénégal dans la compétition est fixée au 16 juin prochain, pour un choc d’emblée face à la France, double championne du monde, dans le cadre de la phase de groupes du Mondial organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.