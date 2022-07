La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu, ce jeudi 30 juin 2022 au siège de la haute juridiction à Porto- Novo, son verdict dans le dossier Evasion de l’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi Georges Bada. Selon Frissons Radio, la sœur de l’ex maire d’Abomey-calavi, Adélaïde Bada Todjinou et la policière Delphine Dédji accusée de complicité d’évasion dans le dossier ont été toutes relaxées au bénéfice du doute.Quant aux deux fonctionnaires de police, Aliou Yacoubou et Judicaël Dohou, de garde le jour de l’évasion de l’ex maire Georges Bada, ils ont été condamnés chacun de 24 mois d’emprisonnement dont 6 mois fermes.

Il faut signaler que le premier substitut du procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avait, dans ses réquisitoires, requis la relaxe au bénéfice du doute pour Adélaïde Bada Todjinou et la policière Delphine Dédji et 2 ans de prison dont 1 ferme contre les policiers Aliou Yacoubou et Judicaël Dohou. Mais son verdict, le juge a suivi en grande partie les réquisitoires du premier substitut du procureur spécial de la Criet.

Rappelons que l’ex maire de la commune d’‘Abomey-Calavi, Georges Bada s’est évadé après avoir été admis au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou le jeudi 17 mars 2022 pour malaise. Mais ce prisonnier de la prison civile d’Abomey-Calavi a disparu dans la nuit du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022 en trompant la vigilance des deux policiers commis par leur hiérarchie pour le surveiller. Signalons également que l’ex-édile d’Abomey-Calavi a été condamné à six (06) ans de prison ferme dans l’affaire des 39 ha pour « abus de fonction ».