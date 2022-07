La salle 4 de la bibliothèque CAEB/Fondation Vallet a servi de cadre le mercredi 20 juillet à la conférence de presse du professeur Odon Vallet sur le thème « l’impact des bibliothèque CAEB de la Fondation Vallet sur les taux de réussite aux différents examens nationaux ». Face aux professionnels des médias et bibliophiles, le mécène s’est réjoui des résultats du département de Borgou au CEP et au BEPC session de juin 2022.

Lors de son passage à Parakou le professeur Odon Vallet a animé une conférence de presse pour présenter sa lecture des résultats des derniers examens nationaux à savoir le CEP et le BEPC, des résultats qui placent le département du Borgou en tête. Ces performances aussi bien surprenantes qu’elles soient s’expliquent par le remarquable travail fourni par les enseignants, l’engagement des élèves et écoliers et surtout l’impact de la fréquentation de la bibliothèque CAEB/Fondation Vallet de Parakou. « C’est une extraordinaire surprise qui est due aux enseignants qu’il faut féliciter, aux élèves qu’il faut féliciter, mais aussi aux bibliothèques dont celle-ci, la bibliothèque CAEB/Fondation Vallet financée à 100% par la Fondation Vallet’’, a-t-il déclaré.

Signalons que présente au Bénin, en France et au Vietnam, la Fondation Vallet intervient dans plusieurs domaines : octrois de bourses (environs 18.000 bourses) aux élèves et étudiants béninois, financement à 100% du plus grand réseaux de bibliothèques (les bibliothèques CAEB et Benin Excellence) en Afrique noire avec plus de deux millions de fréquentation chaque année, le plus grand laboratoire de langues en Afrique francophone, des soins de santé aux pensionnaires des prisons civiles du Bénin.

L’autre grand chantier de la Fondation Vallet c’est l’Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle qui se tient actuellement dans les bibliothèques Bénin Excellence à Godomey et Abomey Calavi. Cette école est la plus importante de toute l’Afrique francophone. Pour 150 places, l’initiative a reçu plus de 5.000 candidatures

La Fondation Vallet participe à la formation des cadres béninois et 90% de l’élite de ce pays de l’Afrique de l’Ouest en ont été boursiers. Son président, le Professeur Odon Vallet qui aime tant le Bénin et son poulain Espérant Padonou, meilleur élève et étudiant de toute l’histoire du Benin ont été reçus plusieurs fois par le président Patrice Talon avec pour mission de mettre le Benin au Niveau des meilleurs.