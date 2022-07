Il n’y a plus vraiment de doute sur la destination de Cédric Hountondji. Entre-temps annoncé proche de Naples en Italie, le défenseur béninois va très certainement rester en France mais pas à Clermont Foot. L’écureuil devrait s’engager avec le Sco d’Angers en Ligue 1. L’entraîneur du club a confirmé sa venue hier dimanche à l’issue du match livré par son équipe contre Laval, une rencontre de préparation en vue de la nouvelle saison.

« C’est un plus pour le Sco »

« On l’attend d’ici la fin de la semaine. Il connaît la Ligue 1 et c’est intéressant pour nous qui avons fait venir des jeunes joueurs » a déclaré Gérard Baticle . Il trouve que le joueur est « avancé dans sa carrière et donc peut être plus tourné vers l’équipe que vers lui-même. Dans cette zone d’âge , avec du vécu et du niveau, c’est un plus pour le Sco » estime le coach. Rappelons que Cédric Hountondji à 28 ans. Il a activement contribué à la montée de Clermont Foot en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. L'écureuil est crédité de 81 matchs en Ligue 2 et Ligue 1 entre 2021 et 2022. Son transfert devrait coûter 2 millions d’euros à Angers.

Avant d’atterrir à Clermont Foot, le joueur formé à Rennes, avait joué pour Châteauroux, le Gazélec Ajaccio et l’AJ Auxerre en France. Il est également allé monnayer ses talents à l’étranger notamment à New York et au Levski Sofia. Cédric Hountondji compte 18 sélections avec le Bénin, lui qui avait joué dans les équipes de jeunes de la France.