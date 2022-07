La canicule dans les départements de l'ouest de la France a été marquée par des records de température dans plus d'une dizaine de villes. Ces données ont été fournies ce lundi par le service météorologique national Météo France. "De nombreux records de température absolue ont été battus ce lundi 18 juillet", indique le message Twitter de l'organisation. Il cite à titre d'exemple les données de 12 villes du pays où un record historique de température a été battu. Ainsi, sur la commune de Biscarrosse (Landes), une station météo, ouverte en 1965, a enregistré 42,6 degrés Celsius, soit près d'un degré de plus que le record historique enregistré en juin de cette année.

La température maximale de 42,4 degrés a été enregistrée dans le village de Cazaux (département de la Gironde), à quelques kilomètres de l’'incendie de forêt, détruisant environ 4,5 mille hectares. Un temps aussi chaud dans ces endroits n'a pas été enregistré dans toute l'histoire des observations depuis 1921. D'autres records ont été enregistrés à Nantes (42 degrés, département de la Loire-Atlantique) et La Roche-sur-Yon (41,4 degrés, département de la Vendée). La commune de Cholet ferme le top cinq des records (41,2 degrés, département du Maine-et-Loire). Le plus fort écart avec le précédent record a été enregistré dans la commune de Brest (Finistère): la station météo y affichait 39,3 degrés en milieu de journée, soit 4,2 degrés de plus que le précédent record établi en août 2003.

Cependant, déjà lundi soir dans certains départements du sud-ouest du pays, il devrait faire sensiblement plus frais: une baisse de température de 15-20 degrés est attendue pendant plusieurs heures. Mardi, un fort refroidissement est attendu dans le reste des régions de l'ouest et du nord-ouest du pays. Ce phénomène s'accompagnera de fortes rafales de vent jusqu'à 19 m/s sur le littoral et jusqu'à 13 m/s dans les zones plus profondes, y compris dans le département de la Gironde, où les sapeurs-pompiers n'ont pas été en mesure de localiser de forts incendies naturels depuis le 12 juillet. (Tass)