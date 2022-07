Le président français Emmanuel Macron a chargé le ministère des Armées et l'État-major du pays de modifier les programmes militaires jusqu'en 2030 compte tenu du risque de nouveaux conflits de haute intensité. C'est ce qu'il a déclaré ce mercredi soir en s'adressant à la communauté militaire à Paris à la veille du 14 juillet.

"Alors que les conflictualités s'intensifient, il nous faut aujourd'hui réévaluer nos ambitions...Notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité", a souligné Emmanuel Macron. Il s'agit aujourd'hui de « reconstituer plus vite et plus fort certains stocks, savoir produire davantage de matériels adaptés à cette guerre de haute intensité sur notre sol, faire des choix d'innovation ».

Emmanuel Macron a également annoncé ce mercredi soir sa volonté de «repenser d’ici l’automne l’ensemble [des dispositifs militaires de la France] sur le continent africain». Le président français veut des dispositifs «dispositifs moins posés et moins exposés». Pour rappel, les relations entre le Mali et la France se sont complètement détériorées depuis quelques mois après des échanges tendus par médias interposés entre les autorités maliennes et françaises.