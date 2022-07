En France, le jeune migrant congolais Jonathan Kikanga a décroché son Bac avec une mention Très Bien. Selon le média Ouest-France qui s’est intéressé au jeune homme de 18 ans, s’est illustré avec de remarquables performances dans des disciplines telles que la Philosophie ou le grand oral où il a respectivement eu 17 et 20 comme note. Il y a quelques semaines, il avait déjà fait parler de lui après avoir été accepté à l'ensemble de ses choix sur Parcoursup.

Toujours selon une nouvelle publication faite par le quotidien Ouest-France sur Jonathan Kikanga, il est diplômé de science et technique de l’ingénieur et développement durable (STI2D). A en croire des confidences du lauréat révélées par le média, il était plutôt stressé avant la publication des résultat. « Au départ, je ne voulais pas aller au lycée pour voir mes notes. J’ai attendu d’être vraiment sûr de décrocher une mention », a-t-il confié au média.

Pas de soutien du Crous...

On retient que la suite de son parcours se fera sans l'aide du Crous malgré la mention décrochée avec le Bac. Il est à la recherche de plusieurs sources de financements selon le média local. « Quand j’ai une baisse de moral, je me dis que je vais devoir quitter la France. Ça me pousse à bosser deux fois plus. Je n’ai pas le choix! », avait-il déclaré il y a quelques semaines. Rappelons que, le jeune Jonathan Kikanga fait toutes ces prouesses alors qu’il n’est arrivé en France qu’en 2019 avec un véritable obstacle linguistique et après sa déscolarisation entre la 6e et la 3e. A son arrivé en France, il a bénéficié du soutien de l’association Adjim qui vient aux secours des migrants.