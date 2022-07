Ce mardi 12 juillet, la monnaie européenne a atteint un seuil inédit. L’euro est tombé à 1 dollar. Il s’agit bien d’une première fois que se produit cette situation depuis sa mise en circulation. Face à cette descente aux enfers, le dollar connaît pourtant une belle période. Il a gagné près de 14 % depuis le début de l’année. La monnaie américaine est en effet privilégiée désormais par les investisseurs.

La menace énergétique en provenance de la Russie

La situation est étroitement liée à la crise ukrainienne qui secoue l’Europe depuis quelques mois. La guerre que mène la Russie s’est transformée en guerre énergétique. La Russie brandit constamment la menace de relative à une coupure d’approvisionnement du gaz. Au cours du week-end écoulé, le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, sur la radio publique s’est prononcé sur le sujet.

« Nous sommes confrontés à une situation inédite, tout est possible », avait-il déclaré avant d’ajouter : « Il est possible que le gaz coule à nouveau, même en quantité supérieure à avant. Il est possible que plus rien ne vienne et nous devons nous préparer comme toujours au pire ». Selon certains observateurs, la situation que traverse l’Euro pourrait ne pas s’améliorer de si tôt à cause de son lien étroit avec la guerre en Ukraine.

La performance du rouble

Pendant ce temps, la guerre en Ukraine et les différentes sanctions occidentales profitent visiblement au système financier russe. Le mercredi 29 juin dernier, la monnaie russe a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept ans. Il s’agit d’une hausse de plus de 3 % à 50,22 face au dollar à la Bourse de Moscou. Face à l’euro, la monnaie russe a grimpé de 3 % à 52,89. Le rouble est devenu la monnaie la plus performante du monde au cours de cette année.