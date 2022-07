Quelques jours après la chute du gouvernement de Mario Draghi en Italie, des révélations du média La Stampa font réagir la classe politique. En effet, selon ce quotidien de Turin, des proches de Matteo Salvini auraient rencontré en mai dernier un diplomate en poste à l'ambassade de Russie à Rome. Au menu de leur échange, la situation politique italienne était inscrite. Cet article du média qui a eu pour titre « Ombres russes sur la crise » politique en Italie indique que le diplomate russe avait montré son intérêt à déstabiliser le gouvernement italien.

« Le diplomate, faisant transparaître le possible intérêt de la Russie à déstabiliser les équilibres du gouvernement italien avec cette opération, aurait demandé si les ministres de la Lega avaient l'intention de remettre leur démission au gouvernement Draghi », selon des détails d’un document cité par La Stampa. Le diplomate aurait rencontré ce proche de Salvini dans un contexte où ce dernier est accusé de faire une médiation dans le but de réconcilier les dirigeants russes et ukrainiens.

Salvini se moque de la gauche

Cette révélation a fait réagir plusieurs acteurs de la vie politique italienne. « Nous voulons savoir si c'est Poutine qui a fait tomber le gouvernement Draghi », a fait savoir le patron du Parti démocrate Enrico Letta. Le principal mis en cause dans cette affaire s’est par contre moqué et indique qu’il s’agit d'une « gauche divisée et désespérée (...) qui passe son temps à chercher des fascistes, des Russes et des racistes qui n'existent pas ».