Ukraine : l'UE se prépare à des pourparlers directs avec Poutine

Le président du Conseil européen, António Costa, a confirmé au Financial Times que l’Union européenne se prépare à d’éventuelles négociations directes avec le président russe Vladimir Poutine sur le conflit en Ukraine. Costa a déclaré : « Je m’entretiens avec les 27 dirigeants nationaux de l’UE pour voir comment nous organiser au mieux et identifier ce que nous devons effectivement discuter avec la Russie quand le bon moment viendra. » Il a précisé que le bloc bénéficierait du soutien de Kiev pour tenter d’engager ces discussions.

Une frustration croissante face à Washington

Selon le Financial Times, cette évolution de position des dirigeants européens serait motivée par une frustration croissante face à l’approche de Donald Trump dans la gestion du conflit ukrainien. Costa a également souligné que l’UE souhaitait s’entretenir avec Poutine par crainte de se retrouver isolée dans les négociations visant à résoudre le conflit.

Pas de consensus sur le représentant européen

Le Financial Times note qu’il n’existe pas de consensus au sein de l’UE sur la question de savoir qui devrait être désigné comme représentant du bloc dans ces éventuelles négociations. La France et l’Italie ont appelé à un dialogue avec la Russie, tandis que l’Allemagne s’y est opposée. Aucune date ni format de négociation n’ont été évoqués à ce stade.