Chaque 11 juillet de l’année, le monde commémore la population. Le Bénin ne reste pas en marge de cette célébration. Le thème de cette année “Investir pour les adolescentes” rejoint le plaidoyer d'Equipop, qui promeut une approche intégrée des droits et de la santé sexuels et reproductifs des jeunes filles dans les programmes de développement. A cette occasion le ministre d’Etat du Plan et de Développement, Abdoulaye Bio Tchané s’est adressé aux Béninois. Selon lui, il faut s’arrêter au moins une fois l’année pour réfléchir sur les enjeux démographiques auxquels la communauté internationale est confrontée.

« C’est pourquoi le Bénin a toujours honoré cette journée » a fait savoir Bio Tchané. Pour lui, une nation très jeune où 70% de la population a moins de 40 ans, il est important de célébrer cette journée car, elle a « des implications et nous faisons en sorte que le dividende démographique qui se présente à un pays comme le Bénin soit exploité à son avantage », a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué de rappeler que la préoccupation du gouvernement du président Patrice Talon est d’assurer une éducation et une santé pour tous. La célébration de cette journée tourne autour de la question de la résilience et c’est la ville de Boukoumbé dans le département de l’Atacora qui abritera en différé les hostilités.