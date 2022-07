Après deux ans de pause imposée par la pandémie du covid, les journalistes membres de l’Union internationale de la Presse Francophone(UPF) se sont donné rendez-vous dans le cadre séduisant de l’université polytechnique Mohamed VI à Ben Guérir pour leurs 49è assises. Au menu cette fois-ci, un thème particulièrement captivant : « Le leadership féminin au sein des médias » avec pour invitée de marque, Christine Taubira, ancienne ministre de la justice de la France.

Les rideaux sont tombés mercredi 27 juillet sur les 49è assises de l’UPF à Ben Guérir. Plus de deux cent participants venus d’une quarantaine de pays se sont penchés sur un thème un peu populaire mais qu’on ne finit jamais de vider. Il s’agit du « rôle des médias dans le renforcement du leadership des femmes ». Au total, quatre ateliers, cinq tables rondes et un dialogue intergénérationnel ont meublé les trois jours de travaux et ont permis aux participants de mieux appréhender les contours de la thématique. Au cours de la cérémonie d’ouverture de ces assises, Meriem Oudghiri, Présidente de la section marocaine de l’UPF avait déjà donné le ton de ce qui va se passer en quelques jours. « C’est un thème qui mobilise les sociétés du monde et la mission des médias est de témoigner de ces courants qui agitent et les bouleversent. Mais ils ne peuvent le faire convenablement que s’ils s’interrogent sur leurs propres pratiques au sein des rédactions », déclare-t-elle.

Pour la présidente entrant de l’UPF Anne-Cécile Robert, «Les 49è assises seront celles de la relance. Je lance un appel à toutes les femmes professionnelles qui ont jeté l’éponge de revenir » ajoutant que les travaux seront riches et stimulants. Et elle conclut en disant : « s’intéresser à la cause des femmes c’est s’intéresser à la cause de la justice ». ajoutant que les travaux seront stimulants. Christina Taubira se montre plus provocatrice : «Si vous n’êtes pas prêtes à prendre le pouvoir, rentrez chez vous et faites la vaisselle ». Christine Taubira a, dans sa communication. Je pense que nos travaux seront stimulants. Rappelons que c’est la 2è fois en sept ans que l’UPF se penche sur la situation des femmes dans les médias. En effet, pendant les assises de Lomé en 2015, elle avait réuni ses membres sur le thème : « Le rôle et la place des femmes dans les médias ». Hasard du calendrier, ces assises ont consacré l’élection d’une femme à la tête de l’organisation le dimanche 25 juillet.