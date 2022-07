La France a franchi le seuil des 100.000 Ukrainiens accueillis, affirme Joseph Zimet, le préfet chargé de l’accueil des déplacés. Dans le même temps il estime qu’un grand nombre d’entre eux seront encore là dans un an et qu’il faut solidifier les dispositifs de logement, alors que l’hébergement citoyen donne des signes d’essoufflement. C’est ce qu’a annoncé Le Monde. "Nous avons d’abord été un pays de transit, notamment vers l’Espagne, qui a ouvert son marché du travail aux Ukrainiens depuis quelques années alors qu’en France, avant la guerre, on ne recensait que 19.000 Ukrainiens sur le territoire", rappelle le préfet.

"Mais alors même qu’on s’interrogeait sur la fin de la crise, les arrivées ont continué d’augmenter et, avant l’été, nous avons fait la bascule vers les 100.000 déplacés. Même si la tendance est plutôt à la baisse, nous continuons d’accueillir chaque semaine environ 300 personnes, notamment en provenance de l’Italie", a-t-il conclu. Joseph Zimet a fait état de la qualité de l’accueil et de la solidarité des Français en signalant notamment que grâce aux efforts des collectivités territoriales et des services publics plus de 18.000 enfants réfugiés avaient déjà été scolarisés. (Tass)