En France, les autorités souhaitent lever la condition de l’âge d’arrivée en France et rendre ainsi possible l’expulsion de «tout étranger » qui « a commis des actes graves ». L’annonce a été faite par le ministre français de l’Intérieur à la faveur d’un entretien qu’il a accordé au tabloïd « Le Monde ». Pour Gérald Darmanin, la future loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) connaîtra une nouvelle disposition.

"Permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable"

« Aujourd’hui, un étranger qui a commis des actes graves n’est pas expulsable dès lors qu’il remplit certaines conditions, comme une arrivée sur le territoire national avant l’âge de 13 ans », a rappelé dans un premier temps ministre français de l’Intérieur. « Nous voulons permettre l’expulsion de tout étranger reconnu coupable d’un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Je pense que c’est quelque chose qui correspond au programme régalien que le président a présenté aux Français. », a-t-il poursuivi.

2791 étrangers avec un casier judiciaire expulsés

« Nous en sommes d’ailleurs à 2761 étrangers avec un casier judiciaire expulsés depuis que je suis ministre de l’intérieur, dont 60% sortaient de prison. C’est une multiplication par cinq des chiffres des années précédentes. En six mois, on a augmenté de 27 % les éloignements : nous en sommes à près de 7 000. La fermeté est là », a-t-il détaillé. Ce fut une occasion pour l’autorité ministérielle d’annoncer que le gouvernement est prêt à mener des échanges avec toute la classe politique pour l’intégration de cette nouvelle disposition dans la prochaine loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI).