L’Agence spatiale américaine a fortement condamné une action posée par trois cosmonautes russes. En effet, à bord de la Station spatiale internationale, ces derniers ont posé avec des drapeaux considérés comme de la propagande anti-ukrainienne. Les images ont été publiées par la société spatiale d'État russe Roscosmos. Les trois cosmonautes russes sont vus avec les drapeaux de la République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk.

Par le canal d’un communiqué, Jackie, attachée de presse de la NASA a fortement réprimandé cette action qui serait incompatible à la fonction principale de la station. « La NASA réprimande fortement l'utilisation par la Russie de la Station spatiale internationale à des fins politiques pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine, ce qui est fondamentalement incompatible avec la fonction principale de la station parmi les 15 pays participants internationaux pour faire avancer la science et développer la technologie à des fins pacifiques », indique le communiqué.

Une collaboration malgré la crise ukrainienne

Il s’agit tout de même d’une situation assez rare. Malgré la tension entre les la Russie et les États-Unis, la NASA et Roscosmos ont continué à travailler ensemble pour maintenir des opérations continues à bord de l'ISS, qui est continuellement dotée d'astronautes américains et de cosmonautes russes. Malgré les différentes menaces, il s’agit de la première réprimande formelle provenant des États-Unis sur la situation.