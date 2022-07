La Côte d'Azur est mondialement connue grâce au cinéma, à la cour monégasque atypique et à son microclimat abrité des vents méditerranéens. Libérée du Mistral et de la Tramontane, la côte du Var et des Alpes-Maritimes est l'une des régions côtières les plus glamour du monde. Depuis Hyères dans le Var, via Monaco, jusqu'à la frontière italienne et San Remo. Grâce à sa particularité géographique, la Côte d'Azur bénéficie d'un climat exceptionnel et d'une notoriété démesurée. Si le glamour est la chose la plus importante sur la Côte d'Azur, ce n'est pas la seule. Il est clair que ceux qui recherchent le calme absolu et l'absence de foule ne se dirigent pas vers le bon endroit.

Pourtant, il existe certains coins, pour la plupart éloignés de la côte, où il est possible d'entrer seul dans la mer, dans une crique perdue, ou de visiter les vallées cachées de l'intérieur qui mènent aux Alpes, dos sur lequel repose toute la Côte d'Azur. Si vous êtes à la recherche de locations de vacances sur la Côte d'Azur pour trouver des appartements, vous aurez l’embarras du choix pour choisir le bien qui vous conviendra le mieux.

Les avantages de la Côte d’Azur

Les avantages de la Côte d'Azur, longtemps mal reliée à Paris et à l'Europe centrale, sont avant tout climatiques. Le soleil brille presque toute l'année, surtout en hiver, qui est particulièrement doux. Ce climat tempéré a été l'un des premiers objectifs des premiers touristes. La mer d'un côté, les vallées menant aux Alpes de l'autre.

La Côte d'Azur est protégée et encadrée par les Alpes du Sud. Certains de leurs sommets atteignent 3000 mètres. De là, les Alpes de Nice descendent jusqu'à la mer. Dans cette région, on trouve de petits villages comme Grasse, situé à 750 mètres d'altitude, d'où l'on peut profiter de panoramas exceptionnels. Une explosion de couleurs au printemps, un hiver froid mais encore teinté de cette lumière méditerranéenne, gaie et chaleureuse malgré l'altitude.

Côte et montagne, pour tous les goûts

Du côté de la Méditerranée, la Côte d'Azur proprement dite s'étend de Menton, à la frontière italienne, à Toulon, le grand port militaire français, au sud. L'arrière-pays de la région de Nice est aujourd'hui une zone très prisée. Le marché immobilier s'est développé, bien qu'il n'ait rien à voir avec la destruction systématique du paysage et la construction de blocs qui ont orné la côte espagnole ou le reste de la côte française. Il s'agit de zones qui conservent un caractère rural et où l'architecture suit un modèle qui préserve néanmoins la tradition de la construction en pierre des maisons de campagne provençales. Il en va de même pour la région d'Antibes et de Cannes, Vallauris, le Massif de l'Esterel et le Massif des Maures.

Mais il y a beaucoup plus sur la Côte d'Azur comme Hyères, l'archipel du même nom avec les îles de Porqueroles et du Levant, St-Raphaël, Fréjus, Antibes, Le Cannet, Monaco, Monte Carlo et Menton. Il n'y a pas que les plages et les belles villes côtières, le luxe et la vie nocturne, mais aussi beaucoup plus. La Côte d'Azur vous permet de découvrir l'Italie mais aussi l'intérieur de cette Provence maritime. Le parc national de Marcantour, au cœur des Alpes, où le ski est un jeu d'enfant. Isola 2000 et des sommets de plus de 3000 mètres forment une toile de fond incroyable, en hiver comme en été.