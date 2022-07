La Russie, la Chine et les Etats-Unis sont visiblement dans une course aux armements technologiques. Le pays de Vladimir Poutine dit avoir utilisé une de ces armes lors de l’invasion de l’Ukraine. L’empire du milieu en a dévoilé une lors d’un défilé militaire. Les armes hypersoniques puisque c’est d’elles qu’on parle, sont donc en première ligne de la course mondiale aux armements technologiques. Hier lundi 18 juillet, les Etats-Unis ont annoncé avoir testé avec succès une arme hypersonique à respiration aérienne (HAWC).

« C’est un impératif national essentiel »

C’est le deuxième test réussi de l’arme mise au point par la société américaine Raytheon Technologies Corporation. Selon le Pentagone l’HAWC, utilise l’air capturé dans l’atmosphère pour obtenir une propulsion soutenue à des vitesses incroyables. Elle peut voler à plus de 5 fois la vitesse du son. Wes Kremer, le président de l’unité commerciale Missile et Défense de Raytheon, s’est dit confiant après la réussite de ce deuxième test. « Le fait d’avoir des essais en vol réussis consécutifs nous donne une confiance encore plus grande dans la maturité technique de notre prototype HAWC » a-t-il déclaré.

L’homme est persuadé que l’oncle Sam doit faire progresser ses capacités hypersoniques. « C’est un impératif national essentiel » assure-t-il. Et la réussite des tests est un « pas en avant important ». Il faut dire que le programme de développement du concept d’arme hypersonique à respiration aérienne (HAWC) est dirigée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), une agence du département de la défense des Etats-Unis, en partenariat avec l’US Air force.

En plus de leur vitesse, les armes hypersoniques ont une capacité à changer de trajectoire après leur lancement et à échapper à la détection des radars. Elles se déplacent dans la haute atmosphère à des vitesses d'environ 6 200 km/h. Le HAWC peut voler à des altitudes supérieures à 18 km en haute atmosphère.