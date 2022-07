La loi sur l’avortement continue de faire la une des journaux aux Etats-Unis. En effet, dans la matinée de ce vendredi 8 juillet 2022, le président américain Joe Biden a signé un décret qui donne l’ordre au ministère de la santé de prendre des dispositions pour ouvrir davantage l’accès aux pilules abortives. Selon les informations du média Politico, le décret consiste à consolider l’application du mandat de contrôle des naissances de la loi ObamaCare. Il ordonne également l’intervention de plusieurs avocats qui pourront assurer la défense des personnes qui sont accusées d’avoir recherché ou fourni la procédure permettant l’avortement.

Des solutions de contournements avaient été proposées

Toujours selon le média ayant donné l’information, le décret signé par Joe Biden permet aussi à l’administration de voir dans quelle mesure elle peut renforcer le droit à la vie privée des personnes faisant usage d’applications numériques notamment les suivis de menstrues. Notons que la signature du décret intervient quelques semaines après que des élues démocrates ont proposé des solutions de contournement à l’avortement au locataire de la Maison Blanche. Il s’agit de la représentante Alexandria Ocazio-Cortez et de la sénatrice Elizabeth Warren.

Dans une interview accordée sur le plateau de l’émission Meet The Press de la chaîne NBC, elle avait estimé que : « Forcer les femmes à porter des grossesses contre leur gré les tuera ». Les deux femmes politiques ont par ailleurs demandé aux démocrates du Congrès de trouver les moyens de codifier Roe v. Wade dans la loi en annulant la règle d'obstruction systématique du Sénat américain. Pour rappel, l’interdiction de l’avortement avait été votée par la Cour suprême des USA, le 24 juin 2022 et donne l’aval à chaque Etat de l’autoriser ou non.