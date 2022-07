Les autorités américaines estiment que Kiev n'a pas encore perdu le Donbass et s'attendent à des combats prolongés, a annoncé mercredi le général Mark Milley, chef d'état-major des armées des États-Unis. Selon lui, le Donbass fait actuellement face à une guerre d'attrition. Il estime que cette région n'a pas encore été perdue par Kiev qui a effectué "un retrait planifié et prémédité de ses forces de Severodonetsk" pour organiser "une nouvelle ligne de défense" à l'ouest de la ville et maintient "une résistance sérieuse".

D'après le général, Washington s'attend à "un conflit de longue durée". Dans ce contexte, les États-Unis et leurs alliés envisagent d'aider l'Ukraine à "supporter ce long combat" et à "épuiser" les forces de la Russie selon Tass. Il y a quelques jours lors d'un voyage en Israël, le président américain Joe Biden a affirmé que la Russie devait échouer : "La guerre de Poutine doit être un échec stratégique... L'assaut de Poutine contre l'Ukraine est un défi à la paix et à la stabilité partout dans le monde".

Quant au conflit lui-même, l'OTAN affirme qu'il pourrait durer plus longtemps que prévu. Pour le secrétaire général adjoint de l'Otan, David Kettler. "Nous ne voyons pas de signes qui nous permettraient de dire que la guerre prendra fin rapidement. Plutôt au contraire, nous voyons de plus en plus de signes que la guerre risque de durer encore très longtemps. Je pense que nous le comprenons tous très bien"