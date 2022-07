L'Ukraine a des céréales pour environ 10 milliards de dollars prêtes à être exportées. Cela a été annoncé ce vendredi par le président ukrainien Zelensky. "Environ 20 millions de tonnes de la récolte céréalière de l'année dernière seront exportées. La récolte de cette année - elle est déjà en cours de récolte - peut également être vendue. C'est le revenu des agriculteurs, de l'ensemble du secteur agricole et du budget de l'État. Ce sont des emplois. Nous en avons maintenant pour environ 10 milliards de dollars", a déclaré Zelensky dans son discours du soir, publié sur sa chaîne Telegram.

Zelensky a également noté que tous les points de l'accord signé à Istanbul "répondaient pleinement aux intérêts de l'Ukraine", et a remercié le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président turc Recep Tayyip Erdogan "pour leurs efforts" dans la restauration du port maritime ukrainien. "Il peut y avoir des provocations de la part de la Russie […]. Mais nous faisons confiance à l'ONU. Il est maintenant de leur responsabilité et de celle de nos partenaires internationaux de veiller au respect des accords", a ajouté Zelensky. Le 22 juillet, un paquet de documents a été signé à Istanbul pour résoudre le problème de l'approvisionnement en nourriture et en engrais des marchés mondiaux.

Un mémorandum signé entre la Russie et l'ONU stipule que l'organisation mondiale est impliquée dans le travail visant à supprimer les restrictions anti-russes entravant l'exportation de produits agricoles et d'engrais. Un autre document prescrit un mécanisme d'exportation de céréales depuis les ports de la mer Noire contrôlés par l'Ukraine. Les accords entre la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'ONU impliquent la création d'un centre de coordination quadripartite, dont les représentants inspecteront les navires céréaliers afin d'empêcher la contrebande d'armes et les provocations. (Tass)