Au Bénin, le marché Dantokpa sera déplacé. C’est une décision prise par les autorités béninoises depuis 2018. Pour accueillir le flux de commerçants et commerçantes de ce lieu de négoces, le gouvernement est en train de rénover 9 autres marchés à Cotonou et un marché de gros à Abomey-Calavi. En réalité c’est la fermeture du marché Dantokpa qui se profile à l’horizon.

"Il y a un mélange de genres "

Le ministre du cadre de vie interrogé par RFI très récemment , explique que cette décision du gouvernement répond à un besoin de salubrité. « Il y a un mélange de genres ; des activités commerciales, allant du détail jusqu’au gros, mélangeant tous les types de produits : produits agricoles, produits manufacturés, produits nobles et c’était devenu un véritable point noir au cœur de Cotonou » a déclaré José Didier Tonato. Il pense que les 9 autres marchés en cours de rénovation et d’agrandissement à Cotonou tiennent compte des besoins des commerçants et commerçantes de Dantokpa.

L’actuel site qui abrite ce grand marché sera réaménagé. Le ministre qui n’est pas indifférent à l’émotion des cotonois devant la disparition programmée de ce lieu de négoces centenaire, réfléchit à laisser sur place un petit marché symbolique occupant 1 ha sur les 25 ha » que couvre actuellement Dantokpa. En tout cas, ce "n’est pas exclu" assure-t-il.