L’agence fédérale responsable de la plus grande partie du programme spatial américain, la NASA, a dévoilé son plan pour faire venir sur Terre plusieurs échantillons de la planète Mars. C’était en effet hier mercredi 27 juillet 2022, qu’elle a donné l’information tout en indiquant que ces dernières devraient venir sur notre planète en 2033. Pour y arriver, la NASA compte sur son rover Perseverance, qui est actuellement sur la planète rouge depuis un an et demi. Ainsi, le robot rejoindra une fusée qui débutera l’acheminement des échantillons sur Terre.

Les hélicoptères vont éventuellement récupérer les échantillons

L’atterrisseur quant à lui, devrait décoller à l’été 2028 et se poser sur Mars en 2030. Aussi, emportera-t-il deux hélicoptères qui, équipés de roues et d’un bras, pourront se déplacer au sol et éventuellement récupérer des échantillons. C’est après avoir mis les échantillons dans un orbiteur au préalable positionné autour de Mars, que le décollage de celui-ci aura effectivement lieu. Selon les estimations de la NASA, l’appareil prendra le chemin de la Terre puis va atterrir dans le désert de l’Utah en 2033. Notons que depuis qu’il a été déployé sur la planète Mars, le rover Perseverance avait intrigué les scientifiques et les internautes du fait des images qu’il avait prises sur le terrain.

Le lundi 13 juin dernier, il était tombé sur un objet métallique, qui selon les scientifiques, n’est pas martien. « Mon équipe a repéré quelque chose d'inattendu: c'est un morceau d'une couverture thermique qui, selon eux, peut provenir de mon étage de descente, le jet pack propulsé par fusée qui m'a déposé le jour de l'atterrissage en 2021... Ce morceau de papier d'aluminium brillant fait partie d'une couverture thermique - un matériau utilisé pour contrôler les températures. C'est une surprise de trouver ceci ici : mon étage de descente s'est écrasé à environ 2 km [1,2 miles] de distance. Est-ce que ce morceau a atterri ici après cela, ou a été il a soufflé ici par le vent? » avait indiqué l’équipe du rover.