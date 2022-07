Le défenseur béninois, Cédric Hountondji a rejoint officiellement Angers Sporting Club de l’Ouest (SCO), club de la Ligue 1 française. Il a été présenté, ce lundi 18 juillet 2022 à la presse, par les responsables d’Angers SCO. Il va évoluer avec ce club jusqu’ en 2026. Cédric Hountondji a signé un contrat de 4 ans avec Angers SCO. Son contrat court jusqu’en 2026. Le montant du transfert de l’international béninois s’élève à 2 millions d’euros. Le départ de Cédric Hountondji a été confirmé par son ancien club, Le Clermont Foot 63 à travers un communiqué sur le site du club ce lundi 18 juillet 2022.

Selon ce communiqué, «le Clermont Foot 63 a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Hountondji, alors qu’il comptait sur le joueur pour la saison 2022-2023». Ledit communiqué précise également que Le Clermont Foot 63 est heureux «d’avoir contribué à la relance de la carrière de Cédric et le remercie pour ce qu’il a apporté ces trois dernières saisons». Né le 19 janvier 1994 à Toulouse en France, Cédric Hountondji a été formé au Stade rennais dès 2009. Il a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur quatre ans plus tard et a joué ses premières minutes en Ligue 1 le 17 août 2013. Il a disputé au total vingt (20) rencontres avec le Stade rennais et a inscrit deux (02) buts. Il a joué respectivement au LB Châteauroux, à AJ Auxerre et à Gazélec Ajaccio pour quatre saisons et Clermont Foot 63 en France et aux Etats-Unis.

Rappelons également que l’international béninois a été sélectionné avec les équipes de France U16, U17, U18 puis l’équipe des Espoirs. Il faut noter que Cédric Hountondji a opté désormais pour le Bénin. Il est devenu une pièce maitresse au sein des Ecureuils du Bénin. L’ex sélectionneur de l’équipe nationale du Bénin, Michel Dussuyer et l’entraineur national par intérim des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji lui ont toujours fait confiance en le convoquant régulièrement pour jouer les compétitions statutaires de la Confédération africaine de football (Caf) et de la Fédération Internationale de Football associations (Fifa).