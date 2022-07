"Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara". Ainsi s'exprimait l'ancien président Burkinabé après son retour à Ouagadougou il y a quelques jours. "J'assume et déplore du fond du cœur, toutes les souffrances et les drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon" avait-il ajouté.

"On n'aimerait qu'il se soumette à la justice "

Seulement chez les Sankara, notamment chez la veuve du disparu, la justice précède le pardon. "C'était l'occasion pour lui de venir au procès et de parler, et de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait exactement et à ce moment-là il pouvait demander pardon. Mais pour le moment en tout cas, nous on n'aimerait qu'il se soumette à la justice parce que, une manière aussi de demander le pardon c'est (de dire) que maintenant je vais exécuter cette décision de justice là, je me rends et à ce moment on pourrait penser qu'il y a une intention de pardon" a déclaré Mariam Sankara dans une interview accordée à Deutsche Welle.

"Blaise Compaoré a eu l'occasion de demander pardon depuis le 15 octobre 1987"

Pour elle, il est légitime de se demander si ce "pardon est sincère, si ça vient de lui parce que Blaise Compaoré a eu l'occasion de demander pardon depuis le 15 octobre 1987" mais il ne l’a pas fait. Elle rappelle que les deux familles étaient très proches mais à aucun moment l'ex-président " n'a fait signe en tout cas de vouloir s'excuser". "Où est-ce qu'il était quand on était persécuté. Nous avons été persécutés. Il a fallu quitter le Burkina Faso. Blaise n’a jamais en tout cas, montré un signe de pardon" raconte Mariam Sankara.

"Il a saboté la justice "

Elle pense donc qu’il est difficile de croire en son pardon. Un pardon exprimé alors qu’il est condamné par la justice à la prison à vie pour son rôle dans l’assassinat de l’ancien président. Ce que Blaise Compaoré doit faire selon elle, c’est de reconnaître ce qu’il a fait et de se rendre à la justice « pour exécuter » sa peine. « Il a saboté la justice, il n’est pas venu, et maintenant il vient demander pardon » s’offusque la veuve de Thomas Sankara.