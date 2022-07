Au Bénin, l'ordre national des pharmaciens a désormais une chambre de discipline. Ses membres ont été installés hier vendredi 29 juillet par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. Dans son discours prononcé à l'occasion, l'autorité a fait savoir que cette instance exercera la mission de contrôle d'une juridiction professionnelle au niveau du Conseil national mais aussi au niveau de toutes les autres structures de l'Ordre nationale des pharmaciens du Bénin.

Elle est "chargée d'examiner les dossiers à caractère disciplinaire impliquant les pharmaciens"

"Conformément aux dispositions en vigueur, cette chambre exercera la mission d'une juridiction professionnelle au niveau du Conseil national et au niveau de toutes les autres structures de l'ordre national des pharmaciens à savoir la session A regroupant les titulaires et offices de pharmacies et leurs assistants , la Session B regroupant les pharmaciens des segments pharmaceutiques industriels, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens qui y travaillent. La Session C qui regroupe tous les pharmaciens des segments hospitaliers. Les pharmaciens biologistes, les pharmaciens fonctionnaires civils et militaires et tous autres pharmaciens" a déclaré Benjamin Hounkpatin. Plus spécifiquement, la chambre de discipline est chargée d'examiner les dossiers à caractère disciplinaire impliquant les pharmaciens quel que soit leur session d'activité.

Il s'agit d'une instance par laquelle l'ordre nationale des pharmaciens du Bénin contribue à la mise en œuvre et au respect de la législation, de la règlementation et de la déontologie consacrant les normes d'exercice de la profession pharmaceutique. L'opérationnalisation de cette instance contribuera aux cotés de l'Autorité nationale de règlementation pharmaceutique, au renforcement de la régulation du secteur pharmaceutique. Rappelons que toutes les instances de l'ordre national des pharmaciens ont été élues et installées depuis le 09 juillet