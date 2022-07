Un accord signé entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon est vu d’un mauvais œil par la Corée du Nord. Les chefs d’Etat des trois pays s'étaient rencontrés en marge d’un sommet de l’OTAN, au cours de la semaine dernière. Au cours de cette entrevue, Joe Biden, Yoon Suk-yeol et Fumio Kushida se sont accordés sur le fait que les programmes nucléaires et de missiles de Pyongyang représentent de grandes menaces pour la péninsule coréenne, l’Asie et le reste du monde. Suite à cette rencontre, la Corée du Nord a réagi en estimant que l’accord signé entre les trois pays fait partie d’un projet américain ayant pour but de créer une alliance militaire similaire à l’OTAN.

« Une excuse pour atteindre la suprématie militaire »

Dans une interview accordée à l’agence de presse nord-coréenne KCNA, le porte-parole de la diplomatie a déclaré que : « La réalité montre clairement que le véritable objectif des États-Unis de répandre la rumeur d'une "menace nord-coréenne" est de fournir une excuse pour atteindre la suprématie militaire sur la région Asie-Pacifique ». Il a continué en faisant savoir qu’une telle situation amène son pays à renforcer ses dispositifs de sécurité, afin de faire face à « l’aggravation de l’environnement sécuritaire ».

Pour rappel, les propos de Pyongyang interviennent plusieurs semaines après que Washington et Séoul ont tiré huit missiles balistiques, suite à des tirs de missile de la Corée du Nord. Selon les informations de l’armée sud-coréenne, les projectiles ont touché des cibles situées dans la mer de l’Est. Les missiles ont été lancés en l’espace d’une dizaine de minutes, suite à un exercice militaire conjoint entre les deux pays. D’après les précisions des chefs d’Etat-major interarmées, il s’agit d’un missile sol-sol du système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS).