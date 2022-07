L’armée chinoise a violemment réagi ce mercredi suite à l’identification d’un destroyer de la marine américaine près d'une chaîne d'îles contestée de la mer de Chine méridionale. Par le canal d’un communiqué, le porte-parole de l'Armée populaire de libération (APL) a demandé au navire américain de quitter ses « eaux territoriales ». « Les actions de l'armée américaine ont gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine, gravement compromis la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale, et gravement violé le droit international et les normes des relations internationales », a déploré dans son communiqué le colonel de l'APL Tian Junli.

Selon les informations rapportées sur cette situation par les médias, l’attitude de la marine américaine vise à contester les « revendications maritimes excessives » de Pékin dans les eaux régionales. Pour le lieutenant Nicholas Lingo, porte-parole de la 7e flotte de la marine américaine basée au Japon, il s’agit de la deuxième opération dite de liberté de navigation dans les îles Paracels.

Région revendiquée également par le Vietnam et l'île de Taïwan

« Le droit international ne permet pas aux États continentaux, comme la RPC, d'établir des lignes de base autour de groupes d'îles entiers dispersés. Avec ces lignes de base, la RPC a tenté de revendiquer plus d'eaux intérieures, de mer territoriale, de zone économique exclusive et de plateau continental qu'elle n'en a le droit. conformément au droit international », a pour sa part notifié dans un communiqué le lieutenant Nicholas Lingo, porte-parole de la 7e flotte de la marine américaine basée au Japon. Notons qu'en plus de la Chine, ces régions sont revendiquées par le Vietnam et l'île autonome de Taïwan.