Le dossier de l’île autonome Taïwan continue d’être un point de désaccord entre les Etats-Unis et la Chine. En effet, cette dernière a vivement réagi suite aux informations publiées par le média britannique Financial Times, qui a parlé d'une possible visite de la cheffe démocrate de la Chambre de représentants, Nancy Pelosi, sur l’île le mois prochain. Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que cela suscite la colère de l’empire du milieu. Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise, a fait savoir que la visite de la démocrate nuirait fortement à l’intégrité territoriale de la Chine.

Les USA « doivent être entièrement responsables de toutes les conséquences »

Devant plusieurs journalistes à Pékin, il a indiqué que : « Si la partie américaine s'accroche obstinément à cette voie, la Chine prendra certainement des mesures résolues et énergiques pour défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ». Au cours de son intervention, Zhao Lijian a estimé que : « Les États-Unis doivent être entièrement responsables de toutes les conséquences causées par cela ». Notons que la visite de Nancy Pelosi n’a été confirmée ni par le département d’Etat américain ni par Taïwan.

Pékin fera tout son possible pour empêcher l’indépendance de Taïwan

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères avait déclaré ne pas avoir reçu d’informations sérieuses concernant une telle visite. Pour rappel, la réaction de la Chine intervient plusieurs mois après qu’elle ait réaffirmé sa position sur ce dossier. Le 12 juin 2022, lors du forum de sécurité de « Dialogue de Shangri-La » à Singapour, le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, avait confié que Pékin fera tout son possible pour empêcher l’indépendance de Taïwan. « Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine » avait-il laissé entendre.