Alors que la guerre en Ukraine continue de défrayer la chronique, le directeur de la CIA, William Burns annonce que la Chine envisage également d’attaquer l’île de Taïwan. Le responsable américain a tenu ces propos au cours d’un discours prononcé au Sommet sur la sécurité d'Aspen. Pour lui, le dirigeant chinois examine avant de passer à l’acte les insuffisances de l’intervention russe en Ukraine. Il met notamment l’accent sur la détermination de président chinois Xi Jinping pour prendre possession de cette île.

Près de 10 ans après son arrivée au pouvoir la prise de Taïwan est l’un des défis majeurs qu’il n’a pas encore relevé à la tête de la Chine. «Je pense que les risques d'[une invasion] deviennent plus élevés, nous semble-t-il, plus on avance dans cette décennie», a déclaré le directeur de la CIA, William Burns. Rappelons qu’avant le début de la guerre en Ukraine, les renseignements américains avaient déjà lancé l’alerte en attirant l'attention sur les actions qu'envisageait la Russie.

Les prédictions américaines sur la guerre en Ukraine

Selon les prédictions qui avaient été faites par les renseignements américains avant le lancement des hostilités, Moscou aurait déjà massé 110 000 soldats aux frontières de l'Ukraine et pourrait disposer de capacités suffisantes pour lancer une offensive dans deux semaines. Face à cette annonce, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba avait invité ses concitoyens à ignorer les « prédictions apocalyptiques ».