Cela fera bientôt 5 mois que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Cette offensive a été lancée après que le président Poutine a reconnu les séparatistes ukrainiens. Dans le monde, plusieurs pays ont critiqué l'action des autorités russes et imposé des sanctions contre le pays. Récemment un média suisse un article intitulé « Entre super-héros et méchants : le pouvoir des mèmes dans la guerre d'Ukraine ». Sur l'image principale de l'article on pouvait voir Poutine avec un nez de clown et le président Zelensky déguisé en Iron Man. Une représentation qui n'a pas plu à Moscou.

L'image de Poutine avec un nez de clown diffusé dans le média suisse Neue Zürcher Zeitung n'est pas du goût des autorités russes. En effet, selon Business Insider l'ambassade de Russie en Suisse a envoyé une note au quotidien qui a fait la publication dans laquelle elle dit être "extrêmement indignée" par l'image du patron du Kremlin. Dans la note, l'ambassade relève que les responsables "se réservent le droit … de demander aux forces de l'ordre suisses" d'agir concernant l'image.

Dans la note, la représentation russe qui n'a pas apprécié la description de M Poutine comme un "criminel de guerre" a également noté que la liberté d'expression n'était pas une excuse pour publier "des insultes". Il y a quelques jours, nous vous annoncions que des proches de Poutine voulaient un changement spécial pour son poste. Pour ceux-ci, le titre de « souverain » convient mieux à l’actuel leader que celui de « président ».