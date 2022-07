En remplacement de Bruno Amoussou, Joseph Djogbénou prend la tête de l’Union Progressiste (UP). L'ex-président de la cour constitutionnelle a été désigné ce samedi 16 juillet 2022 au cours d’une rencontre du Bureau politique qui s'est tenue à Cotonou plus précisément au Bénin Royal Hotel.

Quelques jours après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou devient le président de l’Union Progressiste (UP), un parti de la mouvance présidentielle. Pour rappel, le mercredi 13 juillet dernier, Joseph Djogbénou avait justifié son départ de la cour constitutionnelle par son désir de reprendre l’engagement politique au sein de son parti. « Je suis candidat à tout ce que le parti me demandera de faire », avait-il déclaré. Après avoir passé 4 années à la tête de la cour constitutionnelle du Bénin, l’ancien ministre a trouvé juste de reprendre l'engagement politique.

‹‹Cette décision est nécessitée par l’appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l’analyse de la situation politique qu’à titre personnel, j’ai pu faire, et de considérer que j’ai souhaité reprendre l’engagement politique là où je l’avais laissé››, avait expliqué Djogbénou. Avocat et professeur agrégé de droit privé à l’Université d’Abomey-Calavi , il a quitté ses fonctions de membre et de président de la Cour constitutionnelle le mardi 12 juillet.

Quelques heures après sa démission, le juriste a passé service au Vice-président Razaki Amouda Issifou qui assure désormais l’intérim à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. Ce samedi 16 juillet, le professeur Joseph Djogbénou se retrouve à la tête de l'Union progressiste, afin de conduire ce parti aux législatives de janvier 2023. Le nouveau bureau se présente comme suit:

Nouveau président : Joseph Djobenou

1ere Vice Présidente : TALATA CHABI Mariam

2e Vice Président : GBENONCHI Gérard