Au Bénin, la commission électorale nationale autonome (Céna) a publié le 15 juillet dernier, la liste des pièces entrant dans la composition des dossiers de candidatures aux législatives de 2023. On retient qu’en dehors de la caution qui est de 1.500 000 Fcfa par candidat, les partis doivent également délivrer les copies des cartes d’identité biométriques ou les certificats d’identification personnelle et les quitus fiscaux de leurs candidats. Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) qui se prépare pour ce scrutin est préoccupé par la dernière pièce en l’occurrence, le quitus fiscal.

"Que le quitus fiscal ne soit pas une pièce qui limite la participation des partis de l’opposition "

Pour son président Expérience Tébé, c’est l’épée de Damoclès qui plane sur l’ensemble des potentiels candidats. « Le quitus fiscal reste pour nous, je ne vais pas dire, un goulot d’étranglement, mais l’épée de Damoclès qui plane sur tous les potentiels candidats. De là à ce qu’il te soit révélé des impôts que tu n’a pas payé alors que tu n’en a pas connaissance; on ne sait jamais avec ce régime » a déclaré le patron du MPL dans une interview accordée à Reporter Bénin Monde. En somme, son parti craint que cet instrument ne soit utilisé pour « exclure tel ou tel candidat dans telle ou telle circonscription électorale ». C’est pour cela que « nous avons proposé (lors des discussions avec le médiateur de la République) que le quitus fiscal ne soit pas une pièce qui limite la participation des partis de l’opposition » a poursuivi Expérience Tébé.

L'opposition en concertation

Pour lui, l’objectif n’est pas d’échapper au fisc. Il faut assure t-il ; que « chaque candidat soit en règle vis-à-vis » du fisc. Le patron du Mpl a par ailleurs indiqué que son parti est en discussion avec les autres formations politiques de l’opposition pour définir les stratégies à mettre en œuvre afin de remporter le maximum de sièges au parlement en 2023. « Dans une approche plus large et afin de nous donner plus de chance, je veux parler de l’opposition en général, de remporter le maximum de sièges à ces élections législatives , nous sommes en discussion avec les autres partis de l’opposition pour que dans une approche commune, nous puissions arrêter ensemble les stratégies nécessaires en face de ce régime » a déclaré Expérience Tébé. Les discussions, ne sont pas totalement achevées, a-t-il conclu.