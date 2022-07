Le chef d’État russe Vladimir Poutine, qui est arrivé mardi à Téhéran, a rencontré le président iranien Ebrahim Raïssi. L'entretien a lieu dans le bureau du président de la République islamique d'Iran. C'est leur troisième rencontre cette année, Poutine et Raïssi se sont également entretenus deux fois par téléphone par le passé. Le dirigeant russe a ensuite une rencontre avec le chef spirituel et dirigeant iranien Ali Khamenei souligne l'agence Tass.

Selon le conseiller du président de la Russie, Iouri Ouchakov, les réunions entre M. Poutine et les dirigeants iraniens porteront sur les principaux aspects de la coopération bilatérale, ainsi que sur la sécurité internationale et régionale, notamment sur la situation actuelle du Plan d'action global commun (PAGC) sur le programme nucléaire iranien. Mais cette rencontre intervient en pleine polémique. Les USA affirment que la Russie compte acquérir des drones de guerre auprès de l'Iran pour faire face à l'Ukraine et ses drones turcs. Une information non confirmée jusque-là. Il y a quelques jours, la Maison-Blanche a révélé que des responsables russes se sont rendus à plusieurs reprises (au moins 2 fois) en Iran au cours des dernières semaines alors que l'offensive en Ukraine se poursuit inlassablement. Pour la Maison-Blanche, des officiels russes ont même vu des drones dans le centre du pays le 8 juin et le 15 juillet. "Nous avons déjà exprimé nos préoccupations par le transfert des technologies de drones par l'Iran. Nous continuerons de suivre la situation. Toutes nos sanctions restent en vigueur. Toute opération pareille entraînera certaines sanctions [...] et, probablement, des sanctions d'autres pays" a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price

Pour l'heure rien d'officiel sur ce plan concernant les deux partenaires (Russie et Iran) malgré la visite de Vladimir Poutine. Le conseiller Ouchakov a qualifié Téhéran de partenaire important de Moscou, soulignant que les relations entre les pays étaient amicales, avaient une longue histoire et se développaient très efficacement dans différents domaines rapporte Tass. Il a noté que la Russie et l'Iran avaient des projets pour faire avancer la coopération bilatérale à un nouveau niveau, le niveau du partenariat stratégique, de sorte qu'un traité interétatique approprié est en cours de préparation.