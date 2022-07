Depuis quelques mois, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain et qu'on ne peut pas prédire au stade actuel qui en sortira vainqueur, une guerre s'est aussi transposée dans les médias. Il n'y a pas un jour qui passe sans que des médias proches de chaque camp ne diffusent des informations en choisissant un angle de traitement favorable à sa cause. Ce samedi, la Russie a dénoncé la diffusion d'infox dans les médias grecs pointant du doigt des "parrains outre-océan".

La Russie dénonce une nouvelle fois. Cette fois-ci, Moscou accuse les médias grecs de diffuser des fausses informations à la demande de "parrains outre-océan". C'est par la voix de Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe que le pays dirigé par Poutine a fait cette déclaration. "Nous avons tiré des conclusions et passé à la rédaction des revues sur chaque pays. Certaines revues des fausses informations sur la Russie ont déjà été publiées sur le site du ministère dans une rubrique spéciale", a écrit l'officielle russe ce samedi sur sa chaîne Telegram.

En Mai dernier, la même officielle russe dénonçait le fait que des diplomates russes subissent des pressions à l’étranger. "Nos diplomates s’approchent de leurs ordinateurs qui sont installés dans nos ambassades pour chercher des informations sur Internet, vérifier leur boîte mail. Ils pressent sur le bon démarrer, ils allument l’écran et ils découvrent un avertissement contenant leurs données personnelles et le message suivant: "Bonjour, nous nous adressons à vous. Nous comprenons qu’en ce moment, vous cherchez une bonne décision à prendre: soutenir ce qui a été annoncé à Moscou ou, en vous basant sur votre conscience et vos qualités morales que nous connaissons très hautes prendre une autre décision qui sera la bonne. Si vous choisissez la seconde option, voici le numéro de téléphone que vous pouvez appeler", a raconté Maria Zakharova.