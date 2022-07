Les autorités américaines feront tout leur possible pour le retour rapide de la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue pour trafic de drogue en Russie. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris dans une interview à la chaîne CBS. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la ramener chez elle le plus tôt possible. C'est certain", a-t-elle déclaré dans une interview disponible sur le site Internet de CBS.

"Nous prenons cela très au sérieux, nous l'avions dit clairement. Le retour de Brittney Griner et d'autres Américains détenus illégalement à l’étranger est la plus haute priorité pour nous. Je ne peux pas vous évoquer les détails de ce qui se passe en coulisses, mais je peux vous dire que ramener ces Américains chez eux est l'une de nos priorités", a-t-elle répondu à la question sur un possible échange de la sportive contre l'un des Russes condamnés aux États-Unis.

Pour rappel, la basketteuse Brittney Griner avait été arrêtée en possession, selon l'accusation, de vapoteuses et d'un liquide à base de cannabis à son arrivée à l'aéroport moscovite de Cheremetievo. Elle a écrit récemment au président Joe Biden pour lui demander de l’aide. (Tass)