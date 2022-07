Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, les occidentaux ont infligé au pays de multiples sanctions pour faire pression sur les autorités. Malgré les sanctions, la Russie n'a pas arrêté son offensive. Devant la résistance de la Russie, les occidentaux accentuent la pression en prenant de nouvelles sanctions contre le pays ou même ses responsables et leurs proches. Ce lundi, le porte-parole du Kremlin a dit ce qu'il pense des sanctions contre son pays. A l'en croire, Moscou est habitué à la politique de sanctions.

Les sanctions contre la Russie sont le prix pour son indépendance et pour sa souveraineté. C'est l'avis de Dmitri Peskov, porte-parole du président russe livré dans une interview à la télévision et à la radio publiques iraniennes, diffusée sur une chaine russe ce lundi. L'officiel russe affirme que la Fédération de Russie s'est habituée aux sanctions depuis l'ère soviétique comme Téhéran. Il va plus loin en affirmait qu'il y a probablement des milliers de sanctions contre la Russie depuis l'époque soviétique jusqu'à ce jour.

Pour lui, c'est le prix à payer par la Russie pour sa souveraineté. "Mais, probablement, c'est le prix, à la fois pour notre pays et pour l'Iran, pour leur indépendance et pour leur souveraineté. Nous avons un proverbe en Russie: ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts", a souligné l'officiel russe. Plus tôt ce mois, Poutine déclarait que les snactions auront des conséquences « catastrophiques ». « Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l’énergie », avait averti M. Poutine.