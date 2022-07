Depuis plus de quatre mois maintenant, la Russie subit les multiples sanctions infligées par les pays occidentaux à cause de son offensive en Ukraine. Le pays dirigé par Vladimir Poutine a pris l'habitude de répondre par des contre sanctions aux pays qu'il juge "inamicaux". Hier vendredi, le président Poutine a mis en garde l'Occident contre les conséquences « catastrophiques » des sanctions contre son pays.

Poutine avertit une fois encore les pays occidentaux qui ont infligé de lourdes sanctions à son pays depuis que Moscou a lancé son offensive en Ukraine. « Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l’énergie », a averti M. Poutine. A en croire le numéro un russe, les sanctions imposées par les occidentaux font plus de mal à leurs pays qu'à la Russie qu'ils veulent étouffer.

Au mois de Mars déjà, Poutine prédisait des « conséquences sérieuses » pour l'Occident après les sanctions qui ont été prises contre son pays. «Si ça continue comme ça, cela aura des conséquences sérieuses (...) pour le secteur alimentaire dans l'ensemble, la hausse de l'inflation sera inévitable», avait notamment indiqué le patron du Kremlin au cours de cette rencontre avec ses collaborateurs.