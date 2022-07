Depuis le mois de Février, les occidentaux ont imposé des sanctions contre la Russie qui a lancé une offensive en Ukraine pour faire pression sur les autorités. Selon les autorités russes, l'Occident se met dans une position stupide en tentant d'isoler la Russie avec des sanctions depuis que l'offensive en Ukraine a démarré. C'est en tout cas l'avis de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova qui s'est prononcée sur radio Sputnik.

"L'isolement annoncé par l'Occident à l'égard de la Russie s'est transformé en une auto-isolation de l'Occident du reste du monde. [...] Peu importe ce qui se passe, peu importe la façon dont ils intimident, quelles que soient les méthodes qu'ils envoient, quelles que soient les conditions qu'ils infligent, peu importe combien ils courent après les ministres et les présidents des différents pays, ils se mettent dans une position encore plus stupide et se mettent dans une impasse encore plus grande", a déclaré la diplomate. Selon elle, les Occidentaux n'ont plus d'instruments diplomatiques ni d'instruments politiques internationaux pour "rejouer cette situation".

Pour rappel, dans la journée d'hier, le porte-parole du Kremlin affirmait que l’Occident est à court de mesures capables de faire pression sur le pays. "Nous voyons que les pays de l'UE, les pays d'Amérique du Nord sont littéralement en concurrence pour prendre diverses mesures anti-Russie et hostiles à notre égard. Nous voyons également qu'ils sont à court d'arsenal de mesures qui, selon eux, sont susceptibles de faire pression sur nous et de nous forcer à changer notre position, ce qui est un jugement erroné", a affirmé l'officiel russe.