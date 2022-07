Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, la plupart des pays occidentaux ont imposé des sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine pour faire pression sur le pays. Alors que l'offensive se poursuit, les pays qualifiés d'inamicaux par la Russie durcissent les mesures à l'encontre des autorités russes. Ce mardi, le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a affirmé que les occidentaux sont à court de mesures pour faire pression sur son pays la Russie.

Les pays occidentaux rivalisent entre eux pour prendre des restrictions contre Moscou, mais leur arsenal de mesures susceptibles de faire pression sur la Russie s'épuise. C’est l'avis du porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov dont les propos ont été rapporté par l'agence de presse russe TASS. Il commentait la possible suppression des visas Schengen pour les Russes. "Nous voyons que les pays de l'UE, les pays d'Amérique du Nord sont littéralement en concurrence pour prendre diverses mesures anti-Russie et hostiles à notre égard. Nous voyons également qu'ils sont à court d'arsenal de mesures qui, selon eux, sont susceptibles de faire pression sur nous et de nous forcer à changer notre position, ce qui est un jugement erroné", a affirmé l'officiel russe.

Plus tôt ce mardi, nous vous annoncions que le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait affirmé que Moscou «réagira négativement» si la Finlande sanctionne les russes. "La Russie réagira très négativement à cela, pour autant que nous ayons connaissance, cette décision n'a trouvé aucune application pratique, espérons qu'elle ne le sera pas. Mais, bien sûr, toute action de ce genre contre les citoyens russes entraînerait des contre-mesures, une riposte", a fait savoir le porte-parole du Kremlin.