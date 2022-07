L’ancien président russe Dmitri Medvedev poursuit avec les menaces contre les adversaires de son pays. A la faveur d’une déclaration à l’agence de presse russe Tass, le vice-président du Conseil de la défense russe a fait savoir que son pays n’hésiterait pas à réagir si l’Ukraine attaque la Crimée. Restant toujours fidèle à ses registre, l’ancien dirigeant russe fait remarquer que cette initiative pourrait engendrer « la fin du monde ». « Certains clowns extatiques et sanglants, qui surgissent de temps en temps avec des déclarations, essaient de nous menacer, je veux dire des attaques contre la Crimée et ainsi de suite », indique-t-il au cours de sa déclaration.

"Un jour apocalyptique"

« Si quoi que ce soit de ce genre devait arriver, ils seraient immédiatement confrontés à un jour apocalyptique, très rapide et difficile. Il ne sera pas possible de l'éviter », a poursuivi l’ancien dirigeant russe tout en martelant que ce type de déclarations a le mérite d’envenimer davantage la situation. Ces déclarations interviennent dans un contexte où des combats entre l’armée russe et l’Ukraine ont eu lieu récemment en eu lieu dans l'est de l'Ukraine, près de la Crimée.

"Une troisième guerre mondiale"

Rappelons également que l’ancien président russe Dmitri Medvedev n’hésite pas souvent à brandir la menace d’une guerre mondiale ou de détruire les pays occidentaux. « Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et cela signifie pour toujours. Toute tentative d'empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre contre notre pays », avait-il déclaré il y a quelques semaines. « Et si cela est fait par un État membre de l'OTAN, cela signifie un conflit avec toute l'alliance de l'Atlantique Nord ; une troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale. », a-t-il poursuivi.