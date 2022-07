Le président russe Vladimir Poutine a signé une loi permettant les paiements en roubles des emprunts extérieurs d'ici la fin de l'année. Ce texte initié par le gouvernement a été publié jeudi sur le site officiel d'informations juridiques selon une information relayée par Tass. La loi a été élaborée dans le contexte de la décision des États-Unis de renoncer à la prolongation de la licence sur les virements en dollars destinés aux détenteurs des obligations publiques russes, ainsi que de la mise du dépositaire central de Russie sur la liste des sanctions de l'UE, ce qui prive ce dernier de la possibilité d'effectuer les paiements en euros.

Pour rappel, en fin juin dernier, le rouble est devenu la monnaie la plus performante du monde au cours de cette année. Ce mercredi 29 juin, la monnaie russe a atteint son plus haut niveau depuis plus de sept ans. Il s’agit d’une hausse de plus de 3 % à 50,22 face au dollar à la Bourse de Moscou. Face à l’euro, la monnaie russe a grimpé de 3 % à 52,89. Cette performance serait liée aux différentes mesures qui ont été prises face aux différentes sanctions occidentales. l ya quelques semaines, la Russie a demandé aux pays qui recevaient du gaz russe d'effectuer un paiement en rouble lui garantissant la récupération de ses fonds.

Certains pays s'y sont opposés et ont été sevrés du gaz. Il s'agit par exemple des Pays-Bas et de la Finlande. La Russie a arrêté de fournir du gaz à la Finlande vers la fin du mois de mai à cause d'un différend de paiement. La Finlande refusant de payer en roubles le gaz reçu en Avril comme le premier l'exige.