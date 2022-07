Le vendredi 1er juillet 2022, un détachement de militaires et une équipe de policiers se sont rendus au domicile de Sébastien Ajavon, dans la zone de l'Aéroport. C'était tout simplement pour saisir les biens de l'homme politique et homme d'affaires en exil en France. Les hommes en uniformes ont supervisé des déménageurs commis à la tâche. Les biens étaient automatiquement déposés dans une camionnette bleue garée devant le portail principal. L'avocat français de l'homme d'affaires Marc Bensimhon n'a pas tardé à réagir dans les médias.

"C'est parfaitement inadmissible"

Sur Rfi, il a dénoncé une mesure "inadmissible". "Son épouse est dans une tristesse sans nom...Lui a une vision heureusement plus élevée et soutient sa famille, ses enfants, ils savent qu'ils ne peuvent pas retourner au Bénin. Ils savent que tous leurs biens sont saisis, mais de là à aller chercher des petites cuillères, la table de la cuisine, les fauteuils...C'est parfaitement inadmissible. Après, c'est malheureusement dans la droite ligne de ce que subit mon client depuis 2017" a regretté Me Bensimhon. Du côté du gouvernement, on fait juste comprendre qu’il s’agit d’une simple exécution de décision de justice.

" Il ne s’agit que d’une simple exécution de décision judiciaire "

« Je ne comprends pas tout le raffut médiatique que l’on fait autour de cette histoire. Il ne s’agit que d’une simple exécution de décision judiciaire, comme il y en a chaque semaine des dizaines » indique le ministre de la justice Sévérin Quenum selon les propos rapportés par Jeune Afrique. Pour lui, il ne faudrait pas nourrir des suspicions parce que son ministère n’a pas communiqué sur l’opération. On ne cherchait pas à « cacher quoi que ce soit » assure t-il. Le Secrétaire général de l’Union Sociale Libérale (USL), le parti de l’homme d’affaires, n’est naturellement pas de l’avis du ministre. Il trouve qu’on n’est devant une « nouvelle instrumentalisation de la justice » contre son patron.

Rappelons que la Cour suprême avait ordonné le 22 mars dernier la saisie de la maison de Sébastien Ajavon. Elle lui a ensuite donné un mois pour vendre ses biens et commencer par solder son amende qui dépasse les 160 millions de Fcfa. C’est dans le cadre d’une affaire où l’ex-allié de Patrice Talon avait été condamné à 5 ans de prison pour fraude à la TVA. Il est également sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison pour trafic de drogue.