La Commission européenne a proposé un nouveau train de sanctions contre Moscou, notamment un embargo sur l’achat d'or russe. Dans le même temps, les sanctions de l'Union européenne ne doivent pas entraver le commerce de vivres entre la Russie et les pays tiers, a déclaré ce vendredi à Bruxelles la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Le paquet d'aujourd'hui introduira une nouvelle interdiction d'importer de l'or russe, tout en renforçant nos contrôles à l'exportation à double usage et de technologie de pointe. […] Le paquet rappelle également que les sanctions de l'UE ne visent en aucune manière le commerce de produits agricoles entre les pays tiers et la Russie […] Il est proposé de prolonger de six mois les sanctions actuelles de l'UE, jusqu'à la prochaine révision fin janvier 2023", indique la Commission européenne dans un communiqué de presse. Ce train de sanctions doit maintenant être examiné par les pays membres du Conseil de l'UE en vue de son adoption, normalement avant fin juillet. (Tass)