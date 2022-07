Ces derniers jours, la santé de Poutine a fait la Une des médias internationaux. Des rumeurs sur son état de santé ont en effet été diffusées dans les médias depuis quelques jours. Hier jeudi, le porte-parole du Kremlin a démenti les rumeurs sur l'état de santé du patron de la présidence russe allant jusqu'à parler de "fausses informations" diffusées par l'Ukraine et les occidentaux.

La santé du patron du Kremlin ne s'est pas détériorée. C'est le porte-parole du Kremlin qui a donné l'information hier jeudi 21 Juillet 2022. Dmitri Peskov a à cette occasion accusé l'Ukraine, les américains et les britanniques de diffuser de fausses informations sur l'état de santé de Poutine qui selon lui va bien. « L’Ukraine, les Américains et les Britanniques diffusent depuis des mois de fausses informations sur la santé du président. C’est de cela qu’il s’agit : de fausses informations », a souligné Dmitri Peskov.

Mais avant la sortie du porte-parole du Kremlin, un haut gradé britannique avait démenti plus tôt cette semaine, les rumeurs sur l'état de santé de Poutine. « Je pense que certains commentaires sur le fait qu'il (Poutine) ne soit pas en bonne santé ou qu'il finisse par se faire assassiner, et bien je pense que se sont des vœux pieux » a-t-il déclaré. La CIA est également allé dans le même sens et a démenti les rumeurs.